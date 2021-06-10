Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам столичного РФИ Банка, у которого 4 июня этого года была отозвана лицензия, стал СберБанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Выплата страхового возмещения будет производиться через «Сбер» с 15 июня в течение как минимум года. Вкладчики РФИ Банка, которые одновременно являются клиентами СберБанка, смогут обратиться за выплатой возмещения через сервис «СберБанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.

По оценкам АСВ, 99% вкладчиков РФИ Банка смогут в полном объеме получить назад свои деньги за счет страховых выплат из фонда обязательного страхования вкладов.



Напомним, что размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не может превышать максимальный размер (лимит) страхового возмещения. Этот размер установлен федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Сообщение с более подробной информацией для вкладчиков (включая список офисов банка-агента, доступных для получения выплат) опубликовано позже, 11 июня, на сайте АСВ. В том числе уточняется , что за выплатой страхового возмещения на сумму 107 млн рублей могут обратиться порядка 1,3 тыс. вкладчиков, в том числе 116 юридических лиц.

