МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, сообщил РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

Собеседник агентства отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства, а потому сами должны проходить проверку. Возможность делать это в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок, считают авторы документа.

При этом инициатива не затронет такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Новый механизм, как подчеркнул Черников, позволит ГАИ сосредоточиться на техосмотре именно этих транспортных средств, ведь часто техническая неисправность — сопутствующая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.

Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится, рассказал Черников.

В то же время в положениях «Конвенции о дорожном движении» (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен.

Вместе с тем МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. Этот законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Если его примут, получение полиса обязательного страхования не будет зависеть от техосмотра.



Оформить ОСАГО можно будет без диагностической карты Законопроект в случае принятия вступит в силу 22 августа 2021 года.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении нынешнего порядка техосмотра до 1 октября, чтобы автолюбители и профильный бизнес могли «как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил». Это коснется диагностических карт, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября.