На программу детского туристического кешбэка выделяется дополнительно 4,5 млрд рублей. Об этом заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Он напомнил, что по поручению президента правительство возмещает родителям половину стоимости путевки для ребенка в летний лагерь. «В мае мы уже направили на такие цели 5 миллиардов рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 миллиарда, — сообщил глава правительства. — Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха. И еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях, набраться сил и с пользой провести время».

Подробности механизма возврата части средств за путевки, купленные до 25 мая, привела глава Ростуризма Зарина Догузова (информация опубликована на сайте ведомства).

«Правительство сегодня выделило 4,5 миллиарда рублей на возврат половины стоимости путевки в детские лагеря для тех граждан, которые купили их до начала программы детского кешбэка, то есть до 25 мая. Разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки на это лето, гарантированно смогли вернуть деньги», — сообщила она.

Так, родители смогут подать заявление на портале госуслуг с 15 июня по 20 октября. Подать заявление можно только после того, как ребенок вернулся из лагеря. Далее родители смогут отслеживать статус рассмотрения заявления на портале.

Период действия программы детского кешбэка расширили Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что родители, которые приобрели путевки до 25 мая, могут с 15 июня через портал госуслуг заполнить форму и представить подтверждающие документы на получение половины средств за трансакцию, но не более 20 тыс. рублей.

«Мы сделали форму заявления на портале госуслуг максимально удобной для родителей с учетом того, что регионам необходимо будет проверить данные, по сути, о каждом отдохнувшем ребенке. Деньги будут возвращаться только после того, как данные будут проверены», — подчеркнула Догузова.

Она уточнила, что базовые условия такие же, как и в программе детского кешбэка: на карту «Мир» заявителя вернется 50% от стоимости путевки, максимум 20 тыс. рублей. Количество летних смен на одну семью, за которые можно будет получить возврат, не ограничивается. Многодетные семьи смогут получить возврат за каждого ребенка, который отдохнул в лагере.



«Что касается основной программы детского кешбэка, которая заработала с 25 мая, то она пользуется повышенным спросом. За две недели с момента старта уже куплено более 100 тысяч путевок на общую сумму около 3 миллиардов рублей. Родителям уже вернулось около 1,3 миллиарда рублей в виде кешбэка», — рассказала глава Ростуризма, напомнив, что деньги в рамках основной программы возвращаются автоматически в течение максимум пяти дней после покупки путевки.