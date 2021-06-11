Фонд защиты прав дольщиков сможет передавать часть квартир в домах недобросовестных застройщиков очередникам — например, жителям аварийных зданий, малоимущим гражданам, сиротам, многодетным семьям и инвалидам, пишут «Известия». О расширении полномочий фонда сообщили в правительстве. Подобные программы фонд должен будет реализовывать совместно с регионами. В правительстве предполагают, что это позволит ускорить процесс обеспечения жильем очередников.
Строительство муниципального жилья во многих регионах сейчас почти не ведется, а застройка в основном осуществляется коммерческими способами. В этих условиях такая мера может помочь продвинуть существующие очереди, считают в Российской гильдии риелторов. После того как дома достраивают, есть два варианта: вывести эти квартиры на рынок продаж или передать очередникам. Учитывая, что во многих регионах люди стоят десятилетиями и не могут ничего дождаться, это будет намного более социально ориентированным решением, рассказал вице-президент гильдии Константин Апрелев.
Новый механизм в том числе может упростить процесс перевода жилья для сирот в состав специального жилищного фонда для последующей передачи сиротам, рассказал юрист фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Павел Денисов. Но реальный эффект от действия таких программ во многом будет зависеть от особенностей каждого конкретного региона, отмечает он.
Информация будет в открытом доступе, и каждый дольщик сможет увидеть, когда его права будут восстановлены.
Предложенный инструментарий позволит привлечь дополнительные объемы недвижимости в решение острой проблемы, однако эффективность работы будет напрямую зависеть от качества взаимодействия Фонда и региональных властей и от бюджетов конкретного региона, считает заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ «ВШЭ» Татьяна Школьная. Количество недобросовестных игроков на рынке должно постепенно сокращаться, а значит, эту меру нельзя рассматривать как системное решение по обеспечению жильем социально уязвимых групп. Если деятельность регуляторов рынка строительства жилья будет успешна, то у фонда в перспективе пяти лет просто не останется работы и, соответственно, объемов жилья для передачи кому-либо, считает Школьная.
Пока неясно, какую долю в домах недобросовестных застройщиков составляют непроданные дольщикам квартиры — в том числе с разбивкой по разным регионам, — и, соответственно, о каком количестве жилья для очередников может идти речь. Отсутствуют сейчас также конкретная программа и целевые показатели, которые позволили бы более полно судить о перспективах, обратили внимание эксперты.