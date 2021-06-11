Фонд защиты прав дольщиков сможет передавать часть квартир в домах недобросовестных застройщиков очередникам — например, жителям аварийных зданий, малоимущим гражданам, сиротам, многодетным семьям и инвалидам, пишут «Известия» . О расширении полномочий фонда сообщили в правительстве. Подобные программы фонд должен будет реализовывать совместно с регионами. В правительстве предполагают, что это позволит ускорить процесс обеспечения жильем очередников.

Строительство муниципального жилья во многих регионах сейчас почти не ведется, а застройка в основном осуществляется коммерческими способами. В этих условиях такая мера может помочь продвинуть существующие очереди, считают в Российской гильдии риелторов. После того как дома достраивают, есть два варианта: вывести эти квартиры на рынок продаж или передать очередникам. Учитывая, что во многих регионах люди стоят десятилетиями и не могут ничего дождаться, это будет намного более социально ориентированным решением, рассказал вице-президент гильдии Константин Апрелев.

Новый механизм в том числе может упростить процесс перевода жилья для сирот в состав специального жилищного фонда для последующей передачи сиротам, рассказал юрист фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Павел Денисов. Но реальный эффект от действия таких программ во многом будет зависеть от особенностей каждого конкретного региона, отмечает он.

Фонд дольщиков планирует создать аналог сайта госуслуг для пострадавших граждан Информация будет в открытом доступе, и каждый дольщик сможет увидеть, когда его права будут восстановлены.

Предложенный инструментарий позволит привлечь дополнительные объемы недвижимости в решение острой проблемы, однако эффективность работы будет напрямую зависеть от качества взаимодействия Фонда и региональных властей и от бюджетов конкретного региона, считает заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ «ВШЭ» Татьяна Школьная. Количество недобросовестных игроков на рынке должно постепенно сокращаться, а значит, эту меру нельзя рассматривать как системное решение по обеспечению жильем социально уязвимых групп. Если деятельность регуляторов рынка строительства жилья будет успешна, то у фонда в перспективе пяти лет просто не останется работы и, соответственно, объемов жилья для передачи кому-либо, считает Школьная.

Пока неясно, какую долю в домах недобросовестных застройщиков составляют непроданные дольщикам квартиры — в том числе с разбивкой по разным регионам, — и, соответственно, о каком количестве жилья для очередников может идти речь. Отсутствуют сейчас также конкретная программа и целевые показатели, которые позволили бы более полно судить о перспективах, обратили внимание эксперты.