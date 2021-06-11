Центробанк одобряет изменение основных параметров льготной ипотеки. Как отметила на пресс-конференции 11 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина, решение правительства скорректировать условия льготной ипотеки выглядит очень взвешенным. По мнению главы регулятора, принятые меры должны привести к стабилизации роста цен и уменьшению ажиотажного спроса на жилье.

«Как антикризисная программа льготная ипотека была очень эффективна, но надо постепенно и вовремя из нее выходить. Понятно, что нельзя это сделать резко, потому что это может привести к резкому изменению условий, изменению спроса, уже и так немного перегретого, но тем не менее снижение предельной величины кредита до 3 миллионов рублей, на наш взгляд, сократит объемы, сократит такой ажиотажный спрос в крупнейших городах», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ также подчеркнула, что регулятор будет пристально следить за качеством выдаваемых банками ипотечных кредитов и за стандартом кредитования и при необходимости осуществлять макропруденциальное регулирование.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год. Предполагается, что для всех регионов будет предусмотрена ставка по льготной ипотеке на уровне 7%, а предельный размер кредита для всех регионов составит 3 млн рублей.



Сейчас ставка составляет 6,5%, максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах. Программа была запущена в конце апреля 2020 года, она действует в текущем виде до 1 июля 2021-го.