ЦБ РФ не намерен полностью отказываться от доллара в резервах, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Мы не намерены полностью отказываться от доллара. Тем не менее валютная структура резервов отражает разного рода риски, в том числе и экономического характера», — цитирует Набиуллину ТАСС.

По ее словам, ЦБ произвел основные изменения золотовалютных резервов в 2018 году, приняв во внимание доходность, ликвидность и надежность резервов при экономических и неэкономических рисках.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Ранее было объявлено, что Минфин намерен в течение месяца изменить структуру Фонда национального благосостояния, в частности до нуля сократить долю доллара (прим. Банки.ру).