Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. Как сообщается на сайте Минтруда, по предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей.

Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, для пенсионеров — 10 277 рублей. «Проект определяющего прожиточный минимум постановления правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru, а проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, дорабатывается и будет вынесен на рассмотрение РТК», — говорится в сообщении Минтруда.

В министерстве напоминают, что теперь МРОТ и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Минимальный размер оплаты труда составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. Медианная заработная плата — это размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Медианный среднедушевой доход — это величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения страны.

«Согласно данным Росстата, медианный доход в 2020 году составил 27 036 рублей, что на 2,5% выше значений 2019 года и на 1,6% выше прогнозных величин. В 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рублей, что на 6,4% выше показателей 2019 года. При этом необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом, рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период», — отмечают в Минтруде.



Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении поддержки и государственной социальной помощи. При этом при расчете размеров пособий и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения размеров выплат используется региональный прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку.