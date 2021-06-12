Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя ТАСС сообщение о повышении ключевой ставки ЦБ РФ, призвал переходить к денежно-промышленной политике, которая даст инвесторам доступ к кредитному и венчурному капиталу по конкурентным ставкам.

«Любой шаг, который приводит к осложнениям в выдаче коммерческих кредитов, приветствовать мы не можем. Конечно, инфляция растет, и ЦБ вынужден на нее реагировать. Но рост экономики нужно стимулировать более сложными методами, чем обычная игра со ставкой. Соотношение корпоративных кредитов и ВВП в России до сих пор почти втрое ниже, чем в среднем по миру: 52% против 132%. Нам пора переходить от денежно-кредитной к денежно-промышленной политике, которая обеспечивает инвесторам доступ к кредитному и венчурному капиталу по конкурентным ставкам и на срок окупаемости проектов», — сказал Титов.

По его словам, для этого нужно снижать требования Банка России по нормированию и резервированию при выдаче коммерческих кредитов в рамках проектного финансирования, временно отказаться от «Базеля III» (документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования).

«В любом случае, если ЦБ в противовес повышению ставки не задействует дополнительные инструменты стимулирования инвестпроектов, значимого роста нам не видать», — заключил Титов.

Совет директоров ЦБ РФ 11 июня принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых. При этом регулятор указал на предпосылки к дальнейшему повышению ключевой ставки на ближайших заседаниях.