ЦБ рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям определить самостоятельно свой режим работы в связи в нерабочими днями в Москве с 15 по 18 июня 2021 года, говорится в сообщении регулятора.

«В связи с указом мэра Москвы от 12 июня 2021 года № 29-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» Банк России информирует о следующем. Кредитным и некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется определить режим работы с 15 по 18 июня 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов. В частности, рекомендуем обеспечить поддержание дистанционных сервисов. Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям своевременно разместить данную информацию на официальных интернет-сайтах и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом», — говорится в релизе.

Уточняется, что в случае принятия решения о работе в указанные выходные дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни.

В Москве объявлены нерабочими дни с 15 по 19 июня Сергей Собянин продлил выходные в Москве, чтобы приостановить рост заболеваемости COVID-19. Дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими. Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Банк России рекомендует некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, в случае принятия решения о работе в выходные дни с 15 по 18 июня 2021 года, в том числе в части совершения операций на организованных торгах, обеспечить возможность предоставления клиентам таких организаций всех необходимых услуг, оказываемых в рабочие дни. В случаях, предусмотренных законодательством, если работа некредитных финансовых организаций сопряжена с необходимостью осуществления функций со стороны специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированному депозитарию надлежит обеспечить функционирование всех необходимых услуг в части обслуживания клиентов.

В целях сохранения возможности непрерывного доступа предприятий и населения к критически значимым услугам ЦБ сообщает о необходимости страховщикам обеспечить непрерывность осуществления страховой деятельности в части оказания таких социально значимых страховых услуг, как личное страхование (обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней), обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также принять меры, направленные на обеспечение дистанционного взаимодействия со страхователями, застрахованными лицами, потерпевшими, выгодоприобретателями, в том числе путем организации функционирования дистанционных (удаленных) сервисов, обеспечивающих урегулирование убытков.

Обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на выходные дни с 15 по 18 июня 2021 года, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором.

При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства и наличие или отсутствие возможности дистанционного обслуживания или возможности клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций, в том числе с точки зрения последствий неисполнения договора.

Платежная система Банка России в период с 15 по 18 июня 2021 года будет работать в обычном режиме по графику .

