Каждый второй россиянин поддерживает инициативу о введении в стране безусловного дохода, однако ежемесячная желаемая выплата составляет в среднем 30 тыс. рублей на человека, а не 10 тыс., как предлагают депутаты Госдумы. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.



Противников введения базового безусловного дохода —12%, их доводы: «Нужна достойная оплата труда для людей, а не подачки от государства, которые будут плодить иждивенцев»; «Определенный класс людей вообще перестанет работать»; «Рекурсия налогов в карман и обратно»; «Деньги большинством будут растрачены бесцельно». Затруднились с оценкой инициативы 38% россиян.

Мужчины поддерживают идею введения базового безусловного дохода активнее женщин (52% и 47% соответственно). Число сторонников инициативы растет с увеличением возраста опрошенных: 37% среди молодежи до 24 лет и 54% среди россиян старше 45 лет.

В России предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей Если проект будет принят, то ежегодно на его реализацию потребуется выделять около 18 трлн рублей.

Данная тема ранее уже поднималась в российском обществе: так, идею базового безусловного дохода в июне 2020 года и идею минимального гарантированного дохода в сентябре 2020 года поддерживали двое из трех россиян. Сейчас количество сторонников ежемесячных выплат со стороны государства минимально (50%). Впрочем, желаемые суммы стабильно растут: 25 тыс. рублей в июне и 28,5 тыс. рублей в сентябре прошлого года, а сегодня — уже 30,1 тыс. рублей.

Опрос жителей городов-миллионников показал, что больше все сторонников введения базового безусловного дохода в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%). Меньше всего поддержки инициатива встретила в Перми (40%) и Казани (41%). Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства — в Красноярске (35,6 тыс. рублей на человека в месяц) и Москве (35 тыс. рублей). Самые скромные ожидания по сумме базового безусловного дохода — в Ростове-на-Дону (26,5 тыс. рублей) и Казани (26,6 тыс. рублей).