Клиенты, получившие моментальную карту Райффайзенбанка, теперь смогут установить ПИН-код для нее в мобильном приложении «Райффайзен Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Чтобы получить карту, достаточно оставить заявку на сайте Райффайзенбанка и заказать курьерскую доставку домой или в офис. В течение 24 часов после получения карта будет активирована, и клиент сможет задать нужный ПИН-код в приложении «Райффайзен Онлайн».

«Установка ПИН-кода — это первый шаг в использовании мобильного приложения. После этого клиент сразу может пополнить карту и начать использовать банковские сервисы», — отметил руководитель команды роста некредитных продуктов Райффайзенбанка Павел Лоуцкер.