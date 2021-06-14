Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,49% и составил 3 860,18 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,52% до отметки 1 687,37 пункта.
Бумаги СберБанка подорожали на 0,45%, «Норильского никеля» — на 0,65%, «Газпрома» — на 0,82%, Мосбиржи — на 0,04%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,03%.
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