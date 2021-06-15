Минприроды подготовило законопроект, согласно которому с 2022 года производители должны будут перерабатывать 100% упаковки при действующем сейчас нормативе в среднем 30%, пишут «Известия» . При этом ведомство предлагает взимать с изготовителей двойной экосбор, если они не достигнут нормативов по переработке. В публикации уточняется, что поправки министерство планирует внести в закон «Об отходах производства и потребления». Согласно документу, если предприятие переработало половину упаковки от норматива, за оставшуюся часть придется перечислять в казну по двойному экотарифу.

Бизнес опасается, что это коснется и упаковки, из-за чего может произойти рост себестоимости продукции. В Минприроды отметили, что платить двойной экосбор за непереработанную упаковку производителям не придется: законопроект ждет корректировка. Конкретно эта норма, сообщили в министерстве, коснется лишь товаров, например шин. Также в ведомстве подчеркнули, что высокая стоимость утилизации — это миф, поэтому цена товаров вырастет максимум на 1,5%.

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По мнению экспертов, под изготовителем ведомство понимает юрлицо, которое изготавливает продукцию и товары в упаковке. Из этого следует, что бизнес должен будет платить экосбор по двойному тарифу и за неисполнение норматива по упаковке. При этом, отмечают собеседники издания, законопроект создает дополнительные риски для добросовестных производителей, которые уже занимаются или планируют заняться переработкой. Например, уплата экосбора в двойном размере оттолкнет компании от самостоятельной утилизации, так как бизнесу будет выгоднее сразу уплатить налог, пояснили они.

Сейчас производители тоже отчисляют в казну экологический сбор, если не утилизируют упаковку по нормативу, но без повышающего двойного коэффициента. Цель правительства — к 2030 году вдвое сократить объем мусора, который вывозят на полигоны, за счет вторичного использования части материалов, например упаковки.