Технологию оплаты покупок с помощью биометрии лица, которую развивают X5 Retail Group совместно со «Сбером» и Visa, в июне 2021 года расширили на 25 регионов, пишут «Известия» . Провести операцию одним взглядом можно в магазинах «Перекресток» в Москве и Санкт-Петербурге, Рязанской, Московской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Курской, Тверской, Тульской, Нижегородской, Тюменской, Владимирской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Кировской, Ивановской областях, Республике Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Ханты-Мансийском АО, Краснодарском и Ставропольском краях.

По словам директора по инновациям Х5 Retail Group Ивана Мельника, технология оплаты взглядом, которая была запущена в марте 2021-го, уже действует более чем на 950 устройствах самообслуживания в Москве. Всего в 2021 году технология оплаты с помощью биометрии может быть внедрена дополнительно на 7—10 тыс. устройств в 1,5—2 тыс. магазинах Х5.

Сделать покупку по биометрии в «Перекрестке» сейчас могут только клиенты «Сбера», подключив соответствующую функцию в мобильном приложении, уточнили в кредитной организации. На кассе самообслуживания в магазине после сканирования товаров нужно выбрать меню оплаты «одним взглядом» и посмотреть в камеру. Если сумма операции превысит 1 тыс. рублей, система попросит ввести пятизначный код, уточнили в «Сбере». Оплата взглядом имеет хорошие перспективы, поскольку каждый второй россиянин расценивает бесконтактные операции как один из способов снизить риски заражения коронавирусом, рассказал вице-президент Visa в России Юрий Топунов.

Оплачивать покупки с помощью биометрии можно будет к концу этого года В приоритетных планах оплата проезда в метро, на электротранспорте, а также на крупных железнодорожных вокзалах и в аэропортах.



Биометрический функционал уже тестируется в десяти магазинах сети «Магнит» как на кассах самообслуживания, так и на обычных, рассказал представитель ретейлера. Он уточнил, что в июне сервис, который внедряется вместе со СберБанком, планируется расширить дополнительно более чем на 100 торговых точек. Технология также тестируется на кассах самообслуживания 44 магазинов «ВкусВилл» в Москве.

Многие участники финансового рынка пытались или хотели реализовать биометрический эквайринг, отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он добавил, что такой способ оплаты отличается удобством и скоростью. Свой сервис SelfiePay есть у MasterCard, он работает в 35 странах. «Мир» сейчас проводит оценки соответствия биометрических алгоритмов различных вендоров требованиям платежной системы в своей сертификационной лаборатории, рассказал ее представитель. Единая биометрическая система распознает человека с вероятностью выше 99,99%, заявили в «Ростелекоме». В компании добавили, что для обеспечения точности идентификации используется сразу множество биометрических алгоритмов на основе нейросетей, это делает ошибку практически невозможной.