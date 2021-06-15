Экономика РФ восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его, при этом увеличение ключевой ставки ЦБ не мешает росту экономики. Об этом, как сообщается на сайте Госдумы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в нижней палате парламента отчет о работе ЦБ за 2020 год.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — сказала председатель ЦБ.

Комментируя повышение ключевой ставки, она подчеркнула, что последние решения Банка России не мешают росту экономики.

По словам главы Центробанка, характер инфляции и устойчивый рост цен по широкому кругу товаров показывают, что это нельзя просто переждать, необходимо ужесточение денежно-кредитной политики.

«Центральный банк должен задействовать свои инструменты, чтобы вернуть инфляцию к цели. Иначе она грозит благополучию людей», — подчеркнула она.



Напомним, Центробанк на заседании совета директоров в минувшую пятницу в третий раз в этом году повысил ключевую ставку — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% начиная со вторника, 15 июня.