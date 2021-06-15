Авиакомпании пожаловались на планируемое резкое повышение сборов в аэропортах Уфы, Кемерово, Нового Уренгоя и Геленджика, пишет «Коммерсант». Цены на авиабилеты по этим направлениям могут вырасти на 25—30%, а некоторым перевозчикам и вовсе придется исключить эти города из маршрутной сети.

Правительственная комиссия по транспорту планирует рассмотреть инвестпроекты модернизации аэропортов в Уфе, Новом Уренгое и Кемерово, чтобы аэропорты могли согласовывать с ФАС долгосрочные тарифы для окупаемости инвестиций. Одобрение инвестпроектов приведет к резкому росту тарифов, опасаются авиакомпании. Так, в Кемерово обслуживание рейса для авиакомпаний к 2023 году станет дороже в 4,5 раза, говорится в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в Минтранс. В Уфе обслуживание пассажиров подорожает более чем на 70% в 2025 году. В Новом Уренгое с 2023 года стоимость рейса для перевозчиков вырастет более чем в 2,5 раза.

Глава Ростуризма: «В условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение»

Сейчас спрос на черноморские курорты кратно превышает предложение.

В инвестпроектах указано, что цены на перелеты с учетом новых тарифов должны вырасти не более чем на 5—15%.

Перевозчики, летающие по данным направлениям, сообщили, что билеты из-за роста аэропортовых сборов могут подорожать в среднем на 25—30%. С возросшей нагрузкой из-за тарифов может справиться только «Аэрофлот» — у него есть «финансовая подушка» и господдержка, а частным игрокам вроде «Уральских авиалиний» и Utair выгоднее будет уйти, считает один из источников в авиационной отрасли.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что если себестоимость рейса окажется выше планируемой выручки, то перевозчик «с большой долей вероятности примет решение о невыполнении полетов». В S7 Airlines, со своей стороны, напомнили о необходимости разработать механизм согласования инфраструктурных проектов с ключевыми перевозчиками в аэропортах. Российские инвесторы заявляют очень короткий срок окупаемости — до десяти лет, отметил президент ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. По его словам, во всем мире серьезные инфраструктурные проекты окупают в среднем около 30 лет, что позволяет сдерживать рост тарифов.

Перевозки на заграничные курорты могут ограничить

Поводом для решения Росавиации стали многочисленные претензии туроператоров, жаловавшихся на то, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом», полагает один из источников.