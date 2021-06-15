Авиакомпании пожаловались на планируемое резкое повышение сборов в аэропортах Уфы, Кемерово, Нового Уренгоя и Геленджика, пишет «Коммерсант» . Цены на авиабилеты по этим направлениям могут вырасти на 25—30%, а некоторым перевозчикам и вовсе придется исключить эти города из маршрутной сети.

Правительственная комиссия по транспорту планирует рассмотреть инвестпроекты модернизации аэропортов в Уфе, Новом Уренгое и Кемерово, чтобы аэропорты могли согласовывать с ФАС долгосрочные тарифы для окупаемости инвестиций. Одобрение инвестпроектов приведет к резкому росту тарифов, опасаются авиакомпании. Так, в Кемерово обслуживание рейса для авиакомпаний к 2023 году станет дороже в 4,5 раза, говорится в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в Минтранс. В Уфе обслуживание пассажиров подорожает более чем на 70% в 2025 году. В Новом Уренгое с 2023 года стоимость рейса для перевозчиков вырастет более чем в 2,5 раза.

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В инвестпроектах указано, что цены на перелеты с учетом новых тарифов должны вырасти не более чем на 5—15%.

Перевозчики, летающие по данным направлениям, сообщили, что билеты из-за роста аэропортовых сборов могут подорожать в среднем на 25—30%. С возросшей нагрузкой из-за тарифов может справиться только «Аэрофлот» — у него есть «финансовая подушка» и господдержка, а частным игрокам вроде «Уральских авиалиний» и Utair выгоднее будет уйти, считает один из источников в авиационной отрасли.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что если себестоимость рейса окажется выше планируемой выручки, то перевозчик «с большой долей вероятности примет решение о невыполнении полетов». В S7 Airlines, со своей стороны, напомнили о необходимости разработать механизм согласования инфраструктурных проектов с ключевыми перевозчиками в аэропортах. Российские инвесторы заявляют очень короткий срок окупаемости — до десяти лет, отметил президент ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. По его словам, во всем мире серьезные инфраструктурные проекты окупают в среднем около 30 лет, что позволяет сдерживать рост тарифов.