Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Новый Век» на уровне «ruВ+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватными оценками по капиталу, качеству активов и ликвидности, невысокой рентабельностью и консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции на российском банковском рынке и недостаточно широкую клиентскую базу (16 заемщиков в сегменте кредитования юрлиц и 55 заемщиков-физлиц на 1 мая 2021 года), что способствует наличию повышенного уровня концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупнейший кредитный риск достигал 4,7% нетто-активов в апреле 2021 года, среднее значение показателя за период с 1 декабря 2020 года по 1 мая 2021-го составило 5%). Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, что обусловлено высокой долей низкодоходных краткосрочных компонентов, уточняют в агентстве.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 1 мая 2021 года покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 55%, ликвидными активами (LAT) — 97%). Привлеченные средства банка сформированы преимущественно за счет средств юрлиц (74% на1 мая 2021 года) на фоне заметной доли валютной составляющей (23% на 1 мая 2020-го).

«Стабильный» прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.