Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,98% и составил 3 822,4 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,31% до отметки 1 665,31 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,71%. Бумаги СберБанка подешевели на 0,37%, «Норильского никеля» — на 0,91%, «Газпрома» — на 2,3%, «ЛУКОЙЛа» — 0,58%.

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Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в умеренном минусе, несмотря на повышение цен на нефть, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах во вторник преобладала тенденция к фиксации прибыли перед двумя важными для мирового сообщества событиями: встречей Путина и Байдена в Женеве, а также подведением итогов заседания ФРС. Ожидания переговоров российского и американского президентов долгое время поддерживали отечественные активы, но наступление самого события (особенно если не произойдет заметного сближения по ключевым вопросам) может усилить коррекционные настроения. ФРС вряд ли преподнесет сюрпризы, но инвесторы будут с особенным вниманием оценивать экономические прогнозы регулятора», — комментирует эксперт.