Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» объявляет о создании реестра финансовых аналитиков, говорится в сообщении СРО «НФА». Реестр представляет собой перечень лиц, являющихся профессиональными финансовыми аналитиками и принявших на себя обязательство следовать нормам и стандартам Кодекса этики финансового аналитика, разработанного СРО «НФА».

Кодекс подготовлен СРО «НФА» на основе принципов и положений разработанного CFA Institute Кодекса деловой этики и стандартов профессионального поведения, рекомендованного Банком России для финансовых аналитиков — представителей некредитных и кредитных финансовых организаций. Документ разрабатывался СРО «НФА» во взаимодействии с представителями профессионального сообщества аналитиков и Банка России. Кодекс предназначен для использования в качестве дополнения к законам, правилам и нормам регулирования; он определяет этические принципы, обязанности и стандарты профессионального поведения финансового аналитика.

«Разработка Кодекса этики финансового аналитика, а также создание Реестра финансовых аналитиков, присоединившихся к кодексу, направлены на повышение уровня доверия к финансовому рынку Российской Федерации и соблюдение основных принципов добросовестного поведения. На фондовом рынке есть немало людей, безответственные рекомендации которых могут быть использованы для манипулирования рынком, например, анонимными Telegram-каналами. Наша задача — представить рынку заслуживающих доверия профессионалов», — прокомментировал президент СРО «НФА» Василий Заблоцкий.

Присоединение к реестру является добровольным и служит сигналом для потребителей публичной аналитической информации и СМИ о том, что финансовым аналитиком приняты обязательства следовать нормам этики и стандартам профессионального поведения.

Ознакомиться с реестром можно на официальном сайте СРО «НФА» в режиме свободного доступа. Перечень лиц, вошедших в реестр, будет обновляться на регулярной основе.

СРО «НФА» направила письма в НАУФОР, ассоциацию «Россия», Национальное рейтинговое агентство, АКРА, кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» с приглашением к членам данных организаций присоединиться к реестру.

О поддержке важной для рынка инициативы объявили ассоциация «CFA Россия», экспертная платформа EMCR, ассоциация ACI Russia.