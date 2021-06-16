Бизнес предупредил о рисках срыва инвестиционной части туристического нацпроекта, пишут «Известия» . «Опора России» обратила внимание на нестыковку данных о потоках путешественников от регионов и официальных показателей Росстата: Ростуризм отчитался об объемах турпотока за три зимних месяца (количество поездок составило 15 млн), но Росстат не сообщал данных за I квартал. Предприниматели обратились к главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой рекомендовать властям субъектов воздержаться от собственных оценок достижений по количеству гостей.

Как пояснил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников, данные регионов неиллюстративны и зачастую завышены в несколько раз. Искажение реальной картины мира не позволяет бизнесу принимать взвешенные решения об инвестициях: для построения адекватных моделей, создания разных сценариев нужны объективные данные. Цель нацпроекта — привлечь в отрасль до 2030 года 600 млрд рублей частных инвестиций. Вряд ли эта задача выполнима, когда бизнес не понимает, каковы реальные перспективы. Параллельно с этим стоит задача увеличения числа внутренних поездок до 140 млн, по итогам допандемийного 2019 года официальный показатель составил 76 млн, в 2020-м — 47 млн, отметил Кожевников. По его словам, если ориентироваться на данные, предоставляемые субъектами, мы перевыполним нацпроект, даже не запустив его. Бизнесу будет сложно объяснить потребность в господдержке в отрасли, где и так все хорошо.

Решетников: российская экономика становится менее уязвимой к внешним колебаниям Российская экономика становится менее уязвимой к внешним колебаниям, заявил в интервью Financial Times министр экономического развития Максим Решетников.

Как пояснил директор Центра стратегического анализа и разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян, у субъектов нет инструментария для сбора подлинных данных об объемах турпотока. Официальную информацию агрегирует исключительно Росстат через свои региональные подразделения с временным лагом минимум в полтора месяца на основе отчетности крупных и средних коллективных средств размещения (КСР): отелей, пансионатов и так далее. По итогам года Росстат получает информацию от небольших гостиниц и уточняет свои предварительные оценочные данные.

По итогам 2019 года, согласно значениям Росстата, коллективные средства размещения зарегистрировали 76 млн гостей. В разрезе отдельных регионов показатели, анонсированные субъектами, действительно отличались от данных службы статистики. Общая численность размещенных за 2020 год в КСР человек составила, по данным Росстата, 47,4 млн. В разрезе субъектов данные службы пока не опубликованы. В Ростуризме не смогли оперативно предоставить комментарий.

Как пояснили в субъектах, их показатели оценки турпотока несопоставимы с цифрами Росстата, поскольку статистическое ведомство собирает информацию только по КСР, тогда как многие туристы в регионе останавливаются в индивидуальных средствах размещения. Также цифры не совпадают с показателями ведомства, поскольку некоторая часть действующих КСР может быть либо официально зарегистрирована в других субъектах, либо не относиться к туристической индустрии по основному коду ОКВЭД.