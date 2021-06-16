Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств предлагает ввести единые правила для всех участников рынка взыскания в части взаимодействия с третьими лицами. Как передает ТАСС, об этом говорится в письме ассоциации к заместителю председателя Госдумы, члену совета Думы Ирине Яровой.

Отмечается, что законопроект, принятый ранее Госдумой во втором чтении, предоставляет банкам возможность брать с третьих лиц согласие о взаимодействии с ними в любой форме (как письменной, так и устной), при этом остальные участники рынка взыскания, включая микрофинансовые организации и коллекторские агентства, обязаны брать письменные согласия с третьих лиц. Также законопроект предполагает, что банки должны будут брать согласие с третьих лиц только по договорам, заключенным после вступления закона в силу, тогда как другие участники рынка будут обязаны получить согласия третьих лиц по всем договорам в работе, включая те, которые были заключены до вступления в силу закона.

Госдума одобрила во втором чтении запрет коллекторам общаться с третьими лицами Документ инициирован вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и первым замруководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.

«На наш взгляд, предусмотренные законопроектом возможности должны получить не только кредитные организации, а все кредиторы, а также их представители», — говорится в письме.



Под третьими лицами понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физлица.