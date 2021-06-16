Прибыль российского банковского сектора по итогам 2021 года может превысить озвученный ранее Центробанком прогноз и составить более 1,7 трлн рублей. Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

«Мы давали прогноз по прибыли в диапазоне в 1,5—1,7 триллиона рублей. Но я бы сказал, что есть вероятность того, что будет превышен прогноз», — сказал он.

При этом Данилов отметил, что в 2021 году в банковском секторе будет происходить снижение маржи, однако это будет компенсироваться ростом объемов бизнеса.

«Как мы видим по первому кварталу, маржа снизилась, но при этом чистый процентный доход сократился, но не сильно, потому что это частично компенсировалось ростом объемов. Доходность меньше, но на большем объеме ведет к получению того же или не слишком сильно меньшего дохода», — добавил глава департамента ЦБ.



Центробанк в среду запустил новый формат обзоров банковского сектора, в числе прочего сообщив в первом ежеквартальном обзоре, что прибыль сектора выросла в I квартале на 24% по сравнению с IV кварталом 2020 года из-за меньших операционных затрат и дохода от валюты и на 5% превысила результат I квартала прошлого года за счет роста маржи и снижения резервов (прим. Банки.ру).