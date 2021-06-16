Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,19% и составил 3 829,67 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,31% до отметки 1 679,02 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,1%, «Норильского никеля» — на 0,91%, «Газпрома» — на 0,09%. Бумаги СберБанка подорожали на 0,25%, «ЛУКОЙЛа» — 1,81%.

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К вечеру среды российский фондовый рынок держится в «зеленом» и выглядит вполне бодро, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Индекс Мосбиржи восстановился к 3 833 пунктам и может двигаться в границах 3 820—3 850 пунктов. Индекс РТС вырос к 1 680 пунктам на фоне нового витка валютной качки», — поясняет она.

В фаворитах сегодняшнего спроса акции компаний нефтегазового сектора, которые толкает вверх сырьевое ралли. Баррель Brent к вечеру поднялся к 74,78 доллара и явно стремится к 75. «Если так, то бумагам нефтяников сейчас очень хорошо. Лучше рынка торгуются акции «Газпром нефти», «НОВАТЭКа», «Татнефти». Акции «ЛУКОЙЛа» после четырехдневной коррекции вернулись в плюс и подрастают к 6 584 рублям при пике июня на уровне 6 660 рублей», — уточняет эксперт.

Акции «ММК» возглавляют список сегодняшних аутсайдеров, сегодня они торгуются без дивидендов, в четверг компания закрывает реестр. «Бумага может упасть к 63,6 рубля и ниже, но с большой долей вероятности около 62,5 рубля «медведи» смогут остановиться: все-таки конъюнктура для металлургов сейчас более чем благоприятная», — полагает аналитик.