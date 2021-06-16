Глава «Опоры России» Александр Калинин предлагает на государственном уровне компенсировать бизнесу больничные сотрудников, которым понадобилась адаптация после вакцинации от коронавируса нового типа. Свое мнение он высказал ТАСС в среду.

«Если бы вот после прививки больничный два дня компенсировался, это было бы хорошо», — сказал Калинин, отвечая на вопрос, нужно ли компенсировать предпринимателю со стороны государства простой работы из-за вакцинации. Глава «Опоры России» пояснил, что после прививки, помимо дня вакцинации, нужны еще два дня адаптации. По мнению Калинина, перечень сфер, чьи работники обязаны пройти вакцинацию, может расшириться, в него могут попасть также массовые производства.



Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% сотрудников в сфере услуг (аналогичное решение приняли и власти Подмосковья. — Прим. Банки.ру). Речь идет о предприятиях, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также о салонах красоты, фитнес-клубах, театрах, кинотеатрах, концертных залах и т. д.