Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников составит для индивидуальных предпринимателей до 50 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, сообщил ТАСС в среду начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса [об административных правонарушениях]», — сказал Данчиков.

Он уточнил, что для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30—50 тыс. рублей, для юридических лиц — 100—300 тыс. В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300—500 тыс. рублей, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя — на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток. По его словам, контрольные мероприятия и проверки выполнения поручений главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля.

Данчиков подчеркнул, что инспекторы будут внимательно относиться к каждому случаю, так как возможны технические ошибки при передаче данных.



«Все будем дополнительно проверять, взаимодействовать с организациями, у которых есть право на предоставление дополнительных материалов. Если в ходе административного расследования выясним, что требования были соблюдены, то предписания оформлены не будут», — пояснил начальник Главконтроля.