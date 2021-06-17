Ассоциация российских банков готова предоставить помещение для организации вакцинации сотрудников фронт-офисов банков. Об этом в четверг заявили в АРБ.

В соответствии с решением властей Москвы и Московской области ввести обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, вакцинации подлежат в том числе сотрудники банков, непосредственно работающие с клиентами, указывают в АРБ.

«Фронт-офисы банков работают с людьми, и банки должны минимизировать риски распространения коронавируса, — отмечает президент АРБ Гарегин Тосунян. — Если у банков возникнет необходимость, мы готовы организовать пункт вакцинации на базе АРБ».



В ассоциации надеются, что и региональные банки со всей серьезностью отнесутся к вопросам вакцинации и смогут обеспечить максимальное ее проведение как минимум для сотрудников фронт-офисов, подчеркивается в сообщении.