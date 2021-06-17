Объем международных резервов РФ на 11 июня составил 604,8 млрд долларов против 605,2 млрд на 4 июня текущего года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель снизился на 0,4 млрд долларов.

«Величина международных резервов Российской Федерации за неделю изменилась незначительно», — говорится в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, что за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). За январь — май 2021 года международные резервы РФ увеличились примерно на 9,5 млрд долларов.