Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,28% и составил 3 819,07 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,87% до отметки 1 664,38 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,58%, СберБанка — на 0,92%, «Газпрома» — на 0,47%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,96%. Бумаги «Норильского никеля» подешевели на 3,16%.

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Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались отступить от минимумов вместе с некоторым улучшением настроений на зарубежных площадках, но все же не смогли выйти с отрицательной территории.

Лидеры снижения: «ФосАгро» (минус 3,73%), «АЛРОСа» (минус 3,53%), ГМК «Норильский никель» (минус 3,16%), Polymetal (минус 2,62%).

«Акции металлургических компаний в четверг оказались под давлением в связи с падением цен на металлы на фоне укрепления доллара. В частности, котировки золота к вечеру теряли более 4% и опустились к минимуму с начала мая — 1 773 доллара за унцию. При завершении дня ниже поддержки 1 790 долларов падение может ускориться и увести котировки к мартовским минимумам, в район 1 670», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.