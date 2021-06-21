Ставки по ипотеке для рядового заемщика заметно выше средневзвешенной ставки, рассчитываемой с учетом как базовых, так и льготных программ, но есть способы оформить ипотеку со скидкой. О них рассказала ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг финансового супермаркета Банки.ру Инна Солдатенкова, принявшая участие в дискуссии «Продление льготной ипотеки. Что будет с ценами на недвижимость?» на интернет-площадке радио «Комсомольская правда».

«Активно растут ставки по базовым программам банков, — констатировала эксперт Банки.ру. — В то же время они снижают ставки и запускают акции по ипотеке на новостройки с господдержкой, которая скоро должна закончиться на старых условиях».

Инна Солдатенкова напомнила, что, согласно данным Банка России, на 1 мая средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 7,3% годовых; она включает и базовые, и льготные условия. «Для рядового заемщика она на деле оказывается гораздо выше и сейчас составляет порядка 8—9% годовых в зависимости от того, где приобретается жилье — на первичном или вторичном рынке», — уточнила она.

Если планируется покупка недвижимости на первичном рынке, лучше заранее узнавать у застройщиков, с какими банками они сотрудничают, советует специалист. По ее словам, сейчас на рынке есть множество партнерских программ с субсидированными ставками, когда в первый год или два будет действовать минимальная ставка (до 1% годовых), а затем она повышается до базовой.

«Если ипотека планируется на длительный срок, снизить ставку поможет и оплата единовременной комиссии, — рассказала Инна Солдатенкова. — Работает это так: клиент в момент оформления ипотеки оплачивает определенный процент от суммы кредита и таким образом получает сниженную ставку».

«Однако при досрочных погашениях такая комиссия не пересчитывается», — предупреждает она.

«Кроме того, многие банки дают скидку к ставке за подачу заявки и документов онлайн, за быстрый выход на сделку, за электронную регистрацию сделки, за подтверждение дохода через портал госуслуг, за оформление кредита на крупную сумму и так далее. В ряде банков действуют скидки к ставке для молодых, многодетных семей, работников здравоохранения, бюджетников. Получить скидку можно и при покупке залоговой недвижимости», — указала эксперт Банки.ру.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В целом эксперты, участвовавшие в мероприятии, пришли к выводу, что сейчас не самое плохое время для покупки квартиры.

«В начале года мы видим бурный рост продаж, выросли объемы процентов кредитования по льготной программе. И, очевидно, это было связано с ажиотажем — программа заканчивалась. <…> Из-за выросшего спроса цены поползли вверх. Но, надеюсь, больше они не вырастут», — заявил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В ходе дискуссии также было упомянуто, что ставки ипотечного страхования снизились. «Ставки по страхованию ипотеки в «ковидный» год стали ниже в среднем на 15%. Это комфортный уровень для страховщиков, хотя рисковая составляющая увеличилась», — сказал генеральный директор компании «Абсолют Страхование», председатель комитета Всероссийского союза страховщиков по конкуренции Дмитрий Руденко.



«Страхование жизни и здоровья не является обязательным элементом при ипотечном страховании для заемщиков, но именно сейчас, в условиях пандемии, я категорически рекомендую клиентам это делать, так как в критической ситуации страховые выплаты могут существенно поддержать», — добавил он.

Общие рекомендации для заемщиков от участников дискуссии звучат так: