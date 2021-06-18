В Москве продлевается ряд ограничений для борьбы с распространением COVID-19. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэра Москвы, на период с 21 по 29 июня 2021 года включительно продлевается приостановление оказания гражданам услуг общественного питания в фудкортах, запрет на посещение детских игровых комнат и зоопарков. Кроме того, продлевается ограничение на использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов), при посещении территорий общегородского значения.

«Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках — тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», — прокомментировал мэр.



На этот же период продлевается приостановление оказания гражданам в период с 23:00 до 6:00 услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Как следует из указа и разъяснений Собянина, исключение делается для «бесковидных» ресторанов. О запуске эксперимента по организации территорий, свободных от коронавируса, мэр рассказал в своем блоге : «Давайте в порядке эксперимента возьмем несколько предприятий. Не надо много, хотя бы десяток-полтора. Объявим эти рестораны «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт».



Эксперимент, идею которого подали сами рестораторы, будет проводиться с 19 по 29 июня включительно. Лиц до 18 лет будут пускать без предъявления ими QR-кода, но только в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код. Участвовать в эксперименте смогут заведения, которые сумеют организовать такую проверку, при этом в течение последних трех месяцев за ними не должно числиться случаев нарушения требований по борьбе с пандемией (допускается максимум одно исключение).

Помимо этого на период с 18 по 29 июня этого года включительно приостанавливается посещение гражданами концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более чем 1 тыс. человек, при этом запрещается посещение зон без посадочных мест (фан-зон, танцполов и т. п.) вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей.



Также с 21 июня прекращается введенный ранее на этой неделе режим нерабочих дней в столице.

Собянин также прокомментировал тему вакцинации иностранцев, работающих в Москве. «В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной граждан России. Сейчас началось изготовление вакцины «Спутник Лайт». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», — уточнил он.



Как сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в Москве число заразившихся возросло за сутки на 9 056 человек, что является максимальным значением с начала пандемии.