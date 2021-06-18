В Ленинградской области с 1 сентября будет введен запрет на работу организаций сферы бытовых услуг и общепита, культуры и образования в том случае, если доля их вакцинированных сотрудников будет меньше 80%. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.



По его словам, темпы вакцинации в Ленинградской области низкие, сейчас привились всего 10% взрослого населения. А число госпитализированных с COVID-19 по сравнению с началом мая увеличилось в три раза, причем число больных, лежащих в реанимации на аппаратах ИВЛ, удвоилось. «В этих условиях я вынужден ограничить работу сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования, проведение массовых мероприятий», — сказал он.

Мотивация к вакцинации: законно ли наказывать работников за отказ привиться Вакцинацию от коронавируса некоторых категорий работников сделали обязательной в Москве и Московской области. Очевидно, за столицей подтянутся и другие регионы. Следующим в повестке появился вопрос: что делать с непривитыми гражданами? Временно отстранять их от работы с сохранением зарплаты или без нее, а может, и вовсе увольнять? Банки.ру спросил у юристов, законно ли наказывать работников за отказ привиться и что грозит работодателям, если их работники — противники вакцинации.

Дрозденко отметил, что для стимулирования вакцинации новое постановление регионального правительства предусматривает вывод из-под действия ограничительных мер предприятий и организаций, в которых не менее 80% персонала имеют сертификат вакцинации. Речь также идет о государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области. «Постановление вводит запрет для работы организаций перечисленных отраслей с 1 сентября в случае, если уровень вакцинированных сотрудников будет ниже 80%», — отметил губернатор, уточнив, что его распоряжение начинает действовать сегодня.

Как сообщил Дрозденко, ограничения на проведение массовых мероприятий в красных зонах будут сняты, если у всех участников будут иметься справки о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до мероприятия.