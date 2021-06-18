Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,42% и составил 3 802,95 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,06% до отметки 1 646,72 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,21%, СберБанка — на 1,37%, «Газпрома» — на 0,52%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 0,12%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,28%.

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За неделю рынок обновил максимумы и упал, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По всей видимости, считает она, инвесторы готовы фиксировать прибыль, потому что дальнейших поводов продолжать бурные покупки пока не видно.

«Нет оснований и для мощного отката, поэтому частично зафиксировать позитив и ждать дальнейшего развития событий сейчас оптимальный вариант», — полагает эксперт.

Среди лидеров спроса расписки TCS, которые предпринимают очередную попытку прорваться к максимуму 5 846 рублей. В случае обновления пика инвесторам откроется перспектива движения к 6 000 рублей.



«Неплохо смотрятся акции «Полюс Золота», поддерживаемые фундаментальным фактором оживления спроса в мире на ювелирные украшения, хотя биржевые цены на драгметаллы оставляют желать лучшего. Для золота, например, эта неделя была худшей в текущем году», — комментирует аналитик.

Список сегодняшних аутсайдеров возглавляют бумаги «Русала», за ними идут акции «АЛРОСа» и «АФК Системы». Распродажа идет и в бумагах ВТБ.