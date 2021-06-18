Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) будет инициировать введение повышенного кешбэка для привитых от COVID-19 туристов, сообщил на пресс-конференции вице-президент — исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

«Что касается нашей работы по реагированию на ситуацию, предлагаем и будем писать отдельные письма с предложением по вакцинации, чтобы дать дополнительный увеличенный кешбэк для тех, кто вакцинировался. Поддержим и идею рестораторов по выделению отдельных площадок для вакцинированных», — сказал Волков.

Мотивация к вакцинации: законно ли наказывать работников за отказ привиться Вакцинацию от коронавируса некоторых категорий работников сделали обязательной в Москве и Московской области. Очевидно, за столицей подтянутся и другие регионы. Следующим в повестке появился вопрос: что делать с непривитыми гражданами? Временно отстранять их от работы с сохранением зарплаты или без нее, а может, и вовсе увольнять? Банки.ру спросил у юристов, законно ли наказывать работников за отказ привиться и что грозит работодателям, если их работники — противники вакцинации.

Ресторанная отрасль Москвы ранее предложила создать в заведениях так называемые свободные от COVID-19 зоны — без коронавирусных ограничений и только для вакцинированных посетителей. Собянин в пятницу сообщил в своем личном блоге, что такой эксперимент начнется в столице с 19 июня, для начала – в 15–20 заведениях.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее на этой неделе заявлял, что сейчас важно нарастить темпы вакцинации в России и лето — наиболее благоприятный для этого период.