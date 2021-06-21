В трудовом законодательстве могут появиться новые формы занятости, возникающие с развитием цифровых платформ, — они объединят, например, таксистов, курьеров и репетиторов, пишут «Известия» . Минтруд и «Единая Россия» совместно с представителями крупнейших платформ прорабатывают внесение изменений в закон о занятости, с тем чтобы ввести в нормативное поле новые формы трудовых отношений, связанные с развитием цифровых экосистем и платформ. Нововведения позволят повысить социальную защищенность этой категории работников, поскольку сейчас у них нет механизмов для получения ежегодного отпуска, больничных и декретных выплат.

В обсуждениях по регулированию статуса самозанятых участвуют представители «Яндекс Go» и площадок «Профи.ру» и YouDo, рассказали их представители. В ходе дискуссий в том числе обсуждаются механизмы социального партнерства, обеспечение безопасности труда самозанятых и роль электронных площадок в саморегулировании этой деятельности, подчеркнул замгендиректора «Профи» Алексей Няненко.

В «Яндекс Go» считают, что самозанятые вправе сами решать, какую часть собственного дохода направлять на страховые взносы, при этом роль платформы — развивать собственные программы поддержки. Сооснователь онлайн-сервиса услуг YouDo.com Денис Кутергин рассказал, что портал предлагает программы по страхованию гражданской ответственности исполнителей и медстраховку, которыми сотрудники вправе воспользоваться.

Количество самозанятых в России приблизилось к 2,4 млн С 1 июля 2020 года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим.

Сейчас на самозанятых распространяется обязательное медицинское страхование, также они могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать соответствующие взносы, пояснила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Такие работники не могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В закон может быть введена форма «платформенной» занятости. Потребуется изменение ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», а также закона «О занятости населения в Российской Федерации», пояснила Тягай.