Операторы связи не смогут свободно распространять сведения об абонентах в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР), пишет «Коммерсант» . Соответствующие поправки были внесены в закон «Об ЭПР в сфере цифровых инноваций» правительством.

В рамках ЭПР операторы связи не смогут делиться данными об абонентах, кроме информации о том, какое их число находится в определенный период времени на определенной территории. Законопроект вступил в силу в январе и устанавливает особые правовые режимы, так называемые регуляторные песочницы, в которых можно тестировать инновации, обходя требования закона: тайну связи, переписки, врачебную тайну и др.

Поправки выделяют семь проектов, в том числе в сферах медицины, транспорта и связи, для реализации которых режим «цифровой песочницы» уже начнет действовать. В их число вошли, в частности, проекты «Яндекса», МТС, Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «МегаФон», СберБанк, «Яндекс», Mail.ru Group, Газпромбанк и др.). При этом изначально поправки предлагали снять для участников эксперимента требование о том, что сведения об абонентах являются информацией ограниченного доступа, однако комитет Госдумы по информполитике выступил против.

В Госдуме одобрили идею разрешить Роскомнадзору получать данные абонентов Госдума одобрила во втором чтении поправки к закону «О связи», касающиеся отечественных социально значимых сайтов. Но ко второму чтению законопроект существенно изменился и в нем неожиданно появились нормы, которые еще в марте предлагал Роскомнадзор для борьбы с серыми сим-картами (хотя тогда эти инициативы поддержки не получили).

Эксперты предупреждали, что отказ от снятия требования негативно скажется на реализации как минимум проекта «Собственное дело» АБД, так как для него требуется использование геолокации абонентов для поиска оптимальных точек размещения объектов малого бизнеса. После тестирования методик обезличивания они надеются на повторное обсуждение поправок, ведь в текущем виде документ ограничит развитие инновационных сервисов, считают участники рынка, но защитит граждан, уточняют эксперты.

По мнению зампреда комиссии по правовому обеспечению экономики московского отделения Ассоциации юристов России Бориса Едидина, итоговая версия поправок снижает заинтересованность операторов в участии в «песочницах» и ограничивает развитие инноваций в этой сфере. Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов, в свою очередь, отметил, что обмен обезличенными данными предполагает замену наиболее важных элементов, как ФИО или номера паспорта, на выдуманные идентификаторы для сохранения анонимности граждан. Однако даже обезличенные данные представляют риск, считает эксперт, имея их достаточно в «песочнице», можно составить портрет конкретного человека, хотя по отдельности данные не давали бы полной картины.

В «ВымпелКоме» предупреждают, что итоговый текст закона не позволит проработать в рамках ЭПР много перспективных сервисов и технологий, так как «предложенное регулирование фактически не привносит ничего нового в текущие принципы». При этом в «МегаФоне» надеются, что обработка обезличенных геоданных в рамках ЭПР будет разрешена на одном из этапов развертывания «песочниц». В МТС считают, что «законопроект-спутник описывает одну из моделей возможной обработки информации, а не вводит ограничения». В Tele2 не видят рисков для работы с заказчиками из-за новых поправок: «Мы предоставляем им не агрегированные массивы данных, а выводы на основе алгоритмических моделей».