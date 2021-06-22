Количество пенсионеров, которые не получили причитающуюся им накопительную часть пенсии, приближается к 2 млн, пишет «Коммерсант» . По данным актуарных заключений за 2020 год по 15 крупнейшим НПФ, почти 2,1 млн лиц пенсионного возраста в прошлом году не обратились за выплатой накопительной пенсии или она им не была назначена. Из-за особенностей актуарного учета в это число вошли граждане, получившие единовременную выплату. Но, согласно оценкам собеседников издания, в 2020 году такие выплаты получили всего 200–400 тыс. человек. В результате количество граждан, полностью не получивших накопительную пенсию, можно оценить в 1,7–1,9 млн.

Согласно отчетности фондов, в 2020 году больше всего таких лиц было в НПФ «Открытие» (605 тыс.), «Будущее» (почти 419 тыс.), «Газфонде Пенсионные накопления» (319 тыс.), НПФ СберБанка (157,2 тыс.). Большей частью на счетах этих лиц незначительные суммы 5,5–10,4 тыс. рублей.

В фондах считают, что основной причиной провала по назначению накопительной части пенсии является отсутствие системы информирования. Не все знают, что пенсионные основания по накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой, отметили гендиректора НПФ СберБанка и «ВТБ пенсионный фонд» Александр Зарецкий и Лариса Горчаковская. Одна из причин недостаточности информирования — устаревшие базы данных. По оценке руководителя проекта Pensopathology Евгения Биезбардиса, до адресата доходят сообщения лишь в 15% случаев.

Россияне назвали комфортный для себя размер пенсии У россиян завышенные ожидания от государства, доход у пенсионеров сейчас в два-три раза меньше желаемых гражданами 45—50 тыс. рублей, отметили эксперты.

Существует также проблема обмена информацией между ПФР и НПФ. Информация об основаниях для назначения пенсий находится в ПФР, без этой информации НПФ не может принять решение о назначении застрахованному лицу накопительной пенсии или единовременной выплаты, пояснил президент НАФП Константин Угрюмов. Законодательство не требует от НПФ информировать клиентов о наступлении пенсионных оснований.

Проблемой является и сложность процесса обращения за пенсией. По словам Биезбардиса, зачастую людям надо ехать в другой город или отправлять нотариально заверенные документы по почте, лишь с 2022 года ПФР будет обязан один раз в три года по достижении застрахованным лицом предпенсионного возраста извещать о суммах средств пенсионных накоплений и правах на выплаты через портал госуслуг. Тем, кто на нем не зарегистрирован, за информацией придется по-прежнему идти в ПФР.