Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников — «социальных инженеров»: теперь они выманивают у россиян деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

«В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот», — отметил Бернер.



Как правило, мошенники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. На самом же деле злоумышленники используют информацию для списания средств.

Выросло и число фальшивых сайтов, предлагающих купить онлайн медицинские товары, временно ставшие дефицитом (в первую очередь маски и антисептики), с большими скидками. Основная задача таких сайтов — заставить потребителя перевести мошенникам деньги или выманить у него платежную информацию.

Бернер назвал самым эффективным способом борьбы с «социальными инженерами» повышение финансовой грамотности держателей карт. «Мы регулярно проводим образовательные кампании для потребителей, чтобы они могли распознать действия мошенников, а также работаем с банками с целью объединения усилий по борьбе с мошенничеством», — отметил он.

Как сообщалось, телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5—5 млрд рублей ежемесячно, говорил ранее заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов. Самой распространенной схемой (61%) телефонного мошенничества он назвал перевод денег на «защищенный» счет. В таком случае человек снимает деньги или берет кредит и вносит их на счет преступника.

По данным обзора ФинЦЕРТ, объем мошеннических операций со счетами физлиц и юрлиц в 2020 году вырос по сравнению с 2019-м в 1,5 раза — до 9,8 млрд рублей. Больше половины краж (62%) приходится на мошенничества методами социальной инженерии.

