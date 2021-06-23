За год количество новостроек на раннем этапе строительства в крупных городах выросло в 1,5–2,5 раза, пишут «Известия» . Об этом рассказали участники рынка недвижимости. В январе – мае 2021 года на российский рынок жилья вышло 1,6 тыс. новых проектов общей площадью 15,3 млн кв. м — около 15% от всего объема нынешнего жилищного строительства, сообщили в Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ). За аналогичный период 2020-го на рынок вывели примерно 1 тыс. объектов площадью 8,5 млн кв. м, что составляло 7,5% от всего объема. Также растет средняя площадь новых объектов — в 2021 году она составляет 9,1 тыс. кв. м, годом ранее аналогичный показатель равнялся 8,6 тыс., рассказали в ЕРЗ.

В прошлом году доля квартир на ранней стадии строительства рекордно снизилась в большинстве крупных городов России — до 15–20% от общего объема предложения, что это привело к росту цен на жилье, отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его словам, активнее всего объем предложения на ранней стадии строительства вырос в Москве (в 2,5 раза), Санкт-Петербурге (в 2,2 раза), Екатеринбурге (в 2 раза), Самаре и Казани (в 1,8 раза), Тюмени и Новосибирске (в 1,5 раза). В Москве 40% новостроек массового сегмента находится на начальных стадиях строительства — из почти 12 тыс. квартир 4,7 тыс. продаются в домах на этапе котлована, рассказали в «Метриуме». За последний год предложение таких новостроек увеличилось в 2,5 раза, добавили там.

АКРА предложило способ повысить доступность жилья в России Высокий спрос на рынке недвижимости в России часто делает его недоступным, проблему колебаний спроса могло бы решить строительство арендного жилья. Такое мнение высказал РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Меньше всего возможности у потенциальных клиентов купить квартиру у девелопера в готовой новостройке. В мае 2021 года доля предложения такого жилья снизилась до 3%, тогда как год назад она составляла 13%. Количество квартир в продаже уменьшилось с 1,7 тыс. до 400 единиц, рассказали аналитики. За прошлый год в среднем по России квартиры в новостройках подорожали на 19%.

Увеличение объема предложения квартир на старте продаж, которые обычно продаются дешевле, чем на более поздних этапах строительства, может привести к стабилизации ситуации и затормозит рост средней стоимости квадратного метра, считает Зайцев. Также к замедлению роста цен на жилье приведет ужесточение условий льготной ипотеки, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его словам, осенью цены будут меняться в пределах инфляции, которая может составить 4–5%. При наиболее позитивном сценарии, когда ключевая ставка останется на уровне 5,5% или вырастет до 6%, на рынок продолжат выходить новые проекты, считает генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. Динамика цен на новостройки может превысить инфляцию, но в итоге замедлится из-за повышения активности застройщиков и насыщения рынка, считает он.