Основными условиями для развития экономики, социальной сферы и страны в целом являются цифровизация, улучшение инвестиционного климата и устранение барьеров для бизнеса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии Чебоксарскому экономическому форуму «Чувашия. Трансформация», опубликованном в среду на официальном портале властей региона.



«Цифровизация, электронные сервисы и услуги, создание благоприятного инвестиционного климата, устранение административных барьеров для бизнеса — основные условия для роста экономики, развития социальной сферы каждого региона и страны в целом. И, конечно, улучшения жизни миллионов наших граждан», — говорится в заявлении Мишустина.



Он выразил надежду на то, что особое внимание на форуме будет уделено «цифровой трансформации в самых разных сферах, цифровым решениям для компаний и информационной безопасности».