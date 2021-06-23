Большинство опрошенных работодателей (68%) считают самым эффективным способом мотивации сотрудников регулярные выплаты премий. Об этом говорится в исследовании, которое провели сервис «Работа.ру» и «СберНПФ». Еще 42% представителей компаний уверены, что мотивировать персонал лучше всего помогает регулярное повышение зарплаты.

Расширение соцпакета для сотрудников в качестве мотивации назвали 31% работодателей, а 18% делают ставки на тимбилдинги. В варианте «Другое» 11% работодателей России чаще всего отмечали благоприятную атмосферу в коллективе, комфортное рабочее место и расположение офисов, а также развитие внутрикорпоративных активностей.

Отмечается, что соцпакеты сотрудникам на сегодняшний день предоставляют 64% опрошенных работодателей. При этом 89% компаний, в которых они есть, указали, что не меняли список доступных услуг для сотрудников в этом году. Расширили соцпакет 8% предприятий, 3% — сократили.

Почти половина опрошенных представителей бизнеса (47%) указали, что включают в соцпакет медицинские страховки. Еще 44% компаний оплачивают обучение для сотрудников, а почти четверть (23%) компенсируют питание. Расходы на занятия спортом для сотрудников берут на себя 14% респондентов. Также 6% работодателей используют корпоративную пенсионную программу, а 4% — корпоративную ипотечную программу. В варианте «Другое» 24% работодателей чаще всего отмечали, что включают в соцпакет корпоративный транспорт и предоставление жилья для работников.

По словам гендиректора НПФ СберБанка Александра Зарецкого, медицинские страховки и оплата обучения сотрудников все еще являются самыми распространенными опциями в соцпакетах российских компаний. «Но сейчас этого уже недостаточно для удержания ценных специалистов. Работодатели ищут новые инструменты для мотивации. Среди наиболее интересных — корпоративные пенсионные программы. Доля компаний, которые их открывают, за год выросла вдвое», — пояснил он.