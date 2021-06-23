РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов и накопительных счетов для физических лиц. Изменения коснулись вкладов «Дорога к цели», «Отличный старт», «Главная Дорога» и накопительного счета «Для своих». Диапазон увеличения ставок составил от 0,1% до 0,3% в рублях.

Вклад «Отличный старт» оформляется на сумму от 50 тыс. рублей, без опций пополнения и частичного снятия. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 5,3% годовых при сроке вклада 181 день, 5,8% — на 367 дней и 6,1% — на 732 дня. По вкладу предусмотрены выплаты процентов в конце срока. При этом для клиентов-автомобилистов установлена возможность досрочного расторжения договора вклада по истечении 270 дней по льготной ставке 4% годовых — достаточно предъявить водительское удостоверения или СТС/ПТС на автомобиль, владельцем которого он является.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Вклад «Дорога к цели» открывается на сумму от 30 тыс. рублей. Максимальная ставка составляет 6,2% годовых в рублях или 6,58% — с учетом опции капитализации процентов. Срок размещения — от 91 до 732 дней. Можно выбрать способ выплаты дохода: ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке или на счет вклада, с причислением процентов к основной сумме вклада. Доступны варианты вклада с возможностью пополнения или с пополнением и частичным снятием, или без таких опций. У клиентов есть дополнительная возможность увеличить ставку до 1% годовых по вкладу за совершение расходных операций по карте «АвтоДрайв».

Оформление вклада «Главная дорога» доступно на срок 181, 367 и 732 дней и на сумму от 30 тыс. рублей / 500 долларов США. Частичное снятие и пополнение не предусмотрены, а выплата процентов возможна на выбор — в начале или конце срока вклада. Процентная ставка варьируется в зависимости от срока размещения и выбранной опции по сроку выплаты процентов. Ставки по вкладу с традиционной выплатой процентов в конце срока составят от 5% до 5,8% годовых в рублях / 0,25—0,5% в долларах США, а по вкладу с авансовой выплатой процентов — от 4,9% до 5,5% годовых в рублях / 0,25—0,5% в долларах США.

Накопительный счет «Для своих» открывается в рублях. В зависимости от срока и суммы размещения клиент сможет получить от 4,75% до 6% годовых. Проценты начисляются на минимальный остаток от 5 тыс. рублей, ежемесячно выплачиваются и капитализируются.