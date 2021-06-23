Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам. В перечень войдут ресурсы госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг, остальные будут определяться специальной правительственной комиссией.

Документ дополняет закон о связи положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы». Соответствующий список интернет-ресурсов будет определяться в порядке, установленном правительством РФ.

Кроме того, согласно закону, собственниками или владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.

Ранее в Минцифры сообщали, что бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане России, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе. Такие ресурсы должны находиться в доменных зонах .ru, .рф, .su, .дети, контролироваться или быть созданы россиянами, осуществляющими свою деятельность на территории РФ, а доля иностранной собственности не должна превышать 20%. Социально значимый сервис должен быть включен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, а не менее 50% его аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ.