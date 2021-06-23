Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об обеспечении неприкосновенности минимального размера дохода должника, призванный защитить его от взыскания. Документ дает право гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека по РФ (12 702 рубля по состоянию на 2021 год). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. Банкам и другим кредитным организациям будет запрещено взыскивать доход с указанного счета.

Данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

В случае наличия у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или минимум, установленный в регионе.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон устанавливает дополнительный механизм защиты для социально уязвимых категорий граждан.