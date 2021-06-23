Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об обеспечении неприкосновенности минимального размера дохода должника, призванный защитить его от взыскания. Документ дает право гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека по РФ (12 702 рубля по состоянию на 2021 год). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. Банкам и другим кредитным организациям будет запрещено взыскивать доход с указанного счета.
Данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.
В случае наличия у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или минимум, установленный в регионе.
Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон устанавливает дополнительный механизм защиты для социально уязвимых категорий граждан.
Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ и в федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.