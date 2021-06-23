Второй пакет мер поддержки IТ-отрасли искусственно притормозили из-за решения вопроса по включению «цифрового налога» на глобальные IТ-компании. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на VI ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит 23—25 июня 2021 года.

«Мы его немножко искусственно притормозили из-за того, чтобы разобраться, что нам будет выгоднее: вводить свой «цифровой налог» внутригосударственный на глобальные корпорации либо дождаться решения ОЭСР по Pillar 1 и Pillar 2, это как раз налог на глобальные компании, которые получают доход в разных странах от своей аудитории. <…> Как только будет принято решение, мы выпустим второй пакет мер», — отметил вице-премьер, выступая на ЦИПР в Нижнем Новгороде.

Чернышенко уточнил, что во второй пакет вошли 60 различных мер поддержки и в ближайшее время он будет опубликован. «Второй пакет [мер поддержки IТ-отрасли] действительно готов. Он обсуждался с IТ-отраслью на протяжении последних трех месяцев. Более 60 различных мер поддержки. Я думаю, что в ближайшее время мы будем готовы его опубликовать и, что называется, выпустить в жизнь», — отметил Чернышенко.

В рамках «цифрового налога» правительство хочет обязать иностранные IТ-компании платить 3% от дохода, полученных от российских пользователей. Обсуждается, что под действие налога подпадут маркетплейсы, соцсети. Вырученные средства предлагается направить на льготы для отечественных IТ-компаний.