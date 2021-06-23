Совет Федерации одобрил федеральный закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации». Законом устанавливается, в частности, обязанность крупных иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих деятельность в Интернете, создать на территории Российской Федерации филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо и обеспечить его функционирование в соответствии с законодательными требованиями, указано в сообщении верхней палаты российского парламента.

Как уточнялось, речь идет об иностранных информационных ресурсах с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей.

Определяются полномочия Роскомнадзора по размещению на своем официальном сайте перечня таких иностранных лиц. Ранее сообщалось, что предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ.

Устанавливаются виды мер понуждения к исполнению указанными иностранными лицами законодательства РФ. Они включают, в частности, запрет на распространение рекламы такого иностранного лица в качестве объекта рекламирования, запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица.



Совет Федерации будет осуществлять мониторинг правоприменительной практики одобренного закона.