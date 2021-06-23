Власти Подмосковья ввели ряд ограничительных мер, а с 1 июля могут сделать проезд в общественном транспорте доступным только по QR-коду, который будет выдаваться защищенным от ковида жителям. О такой возможности сообщила в среду журналистам зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, передает ТАСС .

«Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», — сказала Стригункова.

Она также сообщила, что QR-код для посещения заведений общепита в Подмосковье смогут получить только прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, однако для несовершеннолетних такие ограничения не устанавливаются.

Глава подмосковного Минздрава уточнила, что решений о введении QR-кодов для посещения торговых центров в регионе пока нет, но вход туда предусмотрен с обязательным соблюдением масочного режима.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал в среду постановление об ужесточении антикоронавирусных мер в регионе . Документ опубликован на портале областного правительства.

Так, проведение спортивных и зрелищных мероприятий в помещениях при количестве более 50 человек и на открытом воздухе более чем при 500 зрителях приостанавливается в Московской области. Организация мероприятий с допустимым количеством зрителей возможна только по билетам.

«С 24 июня в Московской области проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается: в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам; на открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек, по билетам», — поясняется в Telegram-канале Воробьева.

При этом отмечается, что с 28 июня данное ограничение не распространяется на зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев.

С 28 июня приостанавливают работу детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки. Пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и иными подобными объектами с 28 июня также запрещено.

Работа фуд-кортов, за исключением доставки заказов или обслуживания навынос, приостанавливается в Московской области с 28 июня.

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, караоке и кальянных приостанавливается в Московской области в ночное время (с 23:00 до 6:00) с 24 июня. Работа летних веранд допустима при соблюдении условия размещения одного гостя на площади 3 кв. м.

Гостиницы Подмосковья смогут принять более чем на три дня с 24 июня только привитых от коронавируса постояльцев, переболевших им либо предъявивших отрицательный ПЦР-тест. Уточняется, что со дня выздоровления должно пройти не более шести календарных месяцев.

В среду также стало известно, что система QR-кодов в Москве с 28 июня распространится на летние веранды и сезонные кафе.

Как рассказал ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, посещать летние веранды и сезонные кафе на улицах и в парках Москвы с 28 июня смогут только привившиеся от COVID-19, переболевшие в течение последних шести месяцев либо с отрицательным ПЦР-тестом. Вход посетителей будет осуществляться по QR-кодам.



«Бесковидный» режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках», — сказал Немерюк.