Банкоматы в будущем станут единой инфраструктурой для всех банков, а количество аппаратов в целом будет снижаться. Как передает «Прайм», об этом заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

«Их количество, безусловно, будет снижаться. То, что мы видим, — глобальный тренд заключается в том, что за период пандемии на 20% снизилось снятие наличных по всему миру. Просто потому что людям это становится менее нужно», — сказал он, выступая на конференции Frank RG по финтеху.

«Банкоматы со временем станут просто такой инфраструктурной частью, которой банки будут делиться друг с другом, не будут растить дальше свои расходы для создания собственных сетей — это абсолютно неэффективно и, в общем, не нужно особо. Те времена, когда ты приходишь в торговый комплекс и там стоят пять-шесть банкоматов разных банков, — они уйдут в прошлое», — заключил Бернер.

На этой неделе Банк России опубликовал результаты социологического опроса, в котором указал, что доля россиян, которые не могут обойтись без расчетов с использованием банковских карт, впервые превысила долю тех, кто не представляет себя без наличных.



Как показал опрос, россияне стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. Именно так 61% респондентов объяснили цель снятия наличных денег с банковской карты.