Акционеры Газпромбанка на общем годовом собрании в четверг утвердили выплату финучреждением дивидендов в размере 9,65 рубля на одну обыкновенную именную акцию в общей сумме свыше 6,012 млрд рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утверждено 14 июля 2021 года.

Решено не выплачивать годовые дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа «А» и типа «Б».

Как следует из материалов банка, на выплату дивидендов направляется около 21% от чистой прибыли ГПБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2020 год в общей сумме 28,706 млрд рублей.

На дивиденды и выплаты, замещающие дивиденды, приходится в совокупности около 62% чистой прибыли (более 17,795 млрд рублей), при этом из цифр, представленных в материалах банка, можно понять, что к выплатам, замещающим дивиденды, относится взнос в некоммерческую организацию «Фонд промышленных активов» в размере свыше 11,783 млрд.



Годом ранее (по итогам 2019-го) Газпромбанк выплачивал дивиденды на общую сумму почти 9 млрд рублей, по 15,36 рубля на обыкновенную акцию.