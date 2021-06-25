Тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС. По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Чтобы не допускать необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ в субъектах, служба контролирует соблюдение предельных индексов, подчеркнули в ФАС. После изменения платы ведомство изучит информацию из органов регулирования и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы. В службе добавили, что пересмотр тарифов нужен для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и обеспечения доступности и качества услуг для потребителей. В зависимости от инфляции устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах.

По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, правило «инфляция минус» впервые было применено в 2013 году, с тех пор сложился своеобразный консенсус. Такой подход устраивает и ресурсоснабжающие организации — ежегодно стоимость коммунальных услуг растет независимо от улучшения их качества, и государство, которое таким образом реализует социальную политику по сдерживанию роста тарифов ЖКХ, отметил эксперт.

В МЭР прогнозируют рост тарифов на услуги ЖКХ в 2022—2024 годах Речь идет о росте не более чем на 4%.

Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать предельные индексы для субъекта. Предельная планка устанавливается на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также на вывоз мусора.

В ФАС сообщили, что проконтролируют соблюдение допустимой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая не должна превысить 4%, пишет ТАСС . «ФАС обеспечит в регионах контроль за соблюдением предельных индексов изменения размера платы за ЖКУ с 1 июля. При допустимом среднем росте в 4% (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития. — Прим. ред.) фактический размер индексации составит 3,3%», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что после начала действия новых тарифов будет изучена информация, поступающая из органов регулирования, и при выявлении нарушений компаниям будут выдаваться предписания их снизить.

По мнению члена совета партнерства НП «ЖКХ контроль» Светланы Разворотневой, стоит поднять тарифы на холодную воду и канализацию до экономически обоснованных, адресно субсидируя малоимущих граждан. Она считает, что стоит в принципе отказаться от централизованного регулирования тарифов на ЖКУ и дать региональным властям возможность самостоятельно устанавливать тарифы. И параллельно повысить эффективность адресной помощи нуждающимся. Как отметил исполнительный директор ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, недостаток средств на строительство инфраструктуры для обработки отходов и рекультивации полигонов регоператоры ждут в виде отдельной помощи от государства.