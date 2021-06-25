ФНС обнародовала данные о контроле крупнейших господрядчиков в рамках приоритетных нацпроектов, пишет «Коммерсант» . Результатом этого стали дополнительные поступления в бюджет на 2,4 млрд рублей, выявление ущерба бюджету на 12 млрд рублей, а также вывод из тени операций госконтрактов более чем на 100 млрд рублей.

В публикации отмечается, что «расчистка» нацпроектов, где в зоне риска, по оценкам ФНС, находятся контракты почти на 1,2 трлн рублей, ведется практически без конфликтов и банкротств — это обеспечивает механизм урегулирования выявленных налоговых рисков через специальные комиссии, введенные ФНС. Однако полностью без силового давления очистка этого рынка невозможна — по части контрактов в рамках кампании возбуждались уголовные дела и проводились обыски.

С 2020 года в правительстве действует межведомственная группа, занимающаяся мониторингом законности процесса освоения их бюджетных средств. В 2021 году ФНС также проводит кампанию по выводу из тени сегмента бизнеса, задействованного в госзаказе и исполнении нацпроектов. По дизайну эта кампания схожа с прежними «кампаниями обеления» ФНС отраслей, но имеет значимые отличия, вызванные и масштабом контролируемой сферы, находящейся в зоне риска (речь идет о 1 177 участниках нацпроектов и сумме контрактации более 1,2 трлн рублей — это 25% всего госзаказа в рамках нацпроектов) и тем, что в этом случае для участвующих структур важно бесперебойное исполнение госзаказа — крупные публичные конфликты, а тем более банкротства господрядчиков считаются нежелательными, несмотря на то, что кампании ФНС стандартно проводятся с участием Федеральной службы безопасности и других силовых структур.

ФНС: российским блогерам не придется платить налоги с доходов по законам сразу двух стран Российские блогеры, зарабатывающие в Интернете, не должны будут платить налоги со своих доходов дважды. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы, которая направила письмо с соответствующими разъяснениями в регионы.

Основной риск, который контролирует в нацпроектах ФНС, — использование серых налоговых схем с последующим обналичиванием средств через финансовые институты. Риски серых схем выявляются в ФНС автоматизированно, в ряде случаев еще до подписания контрактов. При выявлении рисков служба проводит встречи с участием подразделений федеральных органов исполнительной власти в субъекте, где исполняется нацпроект. «В ходе встречи бизнесменам предлагают выйти из тени, добровольно устранить допущенные в прошлом нарушения, а также внедрить в бизнес-модель механизмы, позволяющие работать с субподрядчиками, не допуская налоговых потерь бюджета», — заявили в ФНС.

Для многих участников нацпроектов мероприятия ФНС бесконфликтны. По оценкам службы, на особом контроле у налоговых органов состоят 194 подрядчика по контрактам на 607 млрд рублей. По данным ФНС, около 90 млрд рублей находящейся на особом контроле контрактации было успешно освоено, а сами контракты исполнены без установленных нарушений. По более чем 50% находящихся на контроле контрактов обеспечена «полная прозрачность», в том числе раскрытие для ФНС всех контрагентов в субподряде.